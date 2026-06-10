Solet è il grande obiettivo nerazzurro per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu: ecco quanto peserà a bilancio

Matteo Pifferi Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 15:32)

L'Inter continua a spingere per Oumar Solet che è il primo nome sulla lista dei nerazzurri per rinforzare la difesa. Nelle ultime ore stanno arrivando sempre più conferme: l'intesa tra l'Inter e il calciatore c'è già, un contratto di 4 anni a 2,5 mln netti a stagione mentre resta da trovare quella con l'Udinese.

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Getty ImagesI friulani chiedono una cifra vicina ai 25 mln di euro, con l'Inter che invece partiva da una valutazione attorno ai 20 mln di euro, salvo poi aumentare la proposta a 22 mln tra prestito e obbligo di riscatto.

Ma che impatto avrà questa operazione sul bilancio dell'Inter? A dirlo è Calcio e Finanza: "Partendo dall’ingaggio, il tesseramento di Solet inciderebbe sul bilancio dell’Inter per oltre 4,6 milioni lordi. A questa cifra si aggiungerà la quota ammortamento relativa al cartellino.

Ipotizzando il caso che l’Udinese non si schiodi dai 25 milioni richiesti, la quota ammortamento sarebbe pari a 6,25 milioni. Rimanendo invece sui 22 milioni di euro, la quota sarebbe leggermente più bassa, 5,5 milioni di euro per ognuna delle prossime quattro stagioni.

Andando a sommare ingaggio lordo e ammortamento relativo al costo del cartellino, l’operazione Solet per l’Inter avrebbe un impatto compreso tra 10,1 e 10,9 milioni di euro per la stagione 2026/27. Resta da capire a che punto Udinese e Inter troveranno l’accordo definitivo".