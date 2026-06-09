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calciomercato
TS – Inter-Solet, manca uno step prima di chiudere la trattativa
Oumar Solet è il difensore che l'Inter ha scelto per rinforzare il reparto. I dialoghi tra le parti sono già cominciati, ma manca ancora un tassello prima di poter sbloccare definitivamente l'affare. Lo sottolinea anche l'edizione odierna di TuttoSport:
"Solet, che ha il contratto in scadenza nel 2027, prima dovrà rinnovare per un’ulteriore stagione con l’Udinese essendosi sviluppata la trattativa sulla strada del prestito con obbligo di riscatto condizionato che scatterà da gennaio in poi. Il francese firmerà un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione, mentre da limare ci sono ancora le distanze tra le parti sulla valutazione del cartellino. Però nulla a oggi fa pensare che il matrimonio non possa concretizzarsi".
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