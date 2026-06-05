Gasperini è stato categorico, ha riferito al giocatore di volerlo tenere e lo ha bloccato. Per Mancini la Roma dovrà trovare un accordo per il rinnovo di contratto e non c'è ancora un accordo. Appena arriverà D'Amico sarà una delle priorità. Se la Roma riuscirà a blindarlo ok, altrimenti potrà avere un'offerta importante dall'Inter.

Il difensore prescelto è Solete dell'Udinese. Mancini pista alternativa sulla quale l'Inter è vigile. L'Inter ha sempre fatto capire di voler puntare su Solet. Prossimamente ci saranno contatti con l'Udinese che ha l'opzione per rinnovarlo, non è in scadenza. Per Palestra si tratta di negoziare con l'Atalanta, al momento domanda e offerta non coincidono, Inter in fase interlocutoria, riflessione interna con la proprietà per capire fino a quanto può spingersi.