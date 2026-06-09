L'Inter accelera per Oumar Solet : oggi la dirigenza dell'Inter ha incontrato quella dell'Udinese per avanzare nella trattativa per il difensore. Ecco le novità da La Gazzetta dello Sport: "Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha optato per un leggero cambio di piano - o più correttamente per un pressing più asfissiante - per convincere la famiglia Pozzo a privarsi del proprio gioiello. E durante l'incontro di mercato ha alzato l'investimento soprattutto per quanto riguarda il prestito. Oneroso, anzi onerosissimo: 6 milioni subito, inserendo successivamente un obbligo di riscatto a condizioni molto facilmente raggiungibili.

E nel colloquio tra Inter e Udinese si è discusso pure di Atta, un nome apprezzato dallo staff mercato nerazzurro ma per cui ancora non esiste una trattativa vera e propria che vada oltre il semplice gradimento. L'obiettivo dell'Inter - esattamente come per Palestra - è quello di sfruttare l'assenza di Solet dal Mondiale per rendere più rapida ogni operazione e metterlo a disposizione di Chivu già a partire dal ritiro estivo. La squadra si ritroverà a Milano prima di partire per la Germania, destinazione Donaueschingen, Baden-Württemberg, dove rimarrà dal 16 al 25 luglio prima di fare ritorno in Italia. Il ritiro tedesco si concluderà con un'amichevole con il Karlsruher, club di Bundesliga 2. Non sarà un impegno ufficiale, ma potrebbe coincidere con la prima partita nerazzurra di Solet (e di Palestra)".