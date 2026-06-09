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Inter vuole Solet per il ritiro: oggi ha alzato l’offerta, ecco le nuove cifre! La verità su Atta
L'Inter accelera per Oumar Solet: oggi la dirigenza dell'Inter ha incontrato quella dell'Udinese per avanzare nella trattativa per il difensore. Ecco le novità da La Gazzetta dello Sport: "Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha optato per un leggero cambio di piano - o più correttamente per un pressing più asfissiante - per convincere la famiglia Pozzo a privarsi del proprio gioiello. E durante l'incontro di mercato ha alzato l'investimento soprattutto per quanto riguarda il prestito. Oneroso, anzi onerosissimo: 6 milioni subito, inserendo successivamente un obbligo di riscatto a condizioni molto facilmente raggiungibili.
Una sorta di pegno, quei 6 milioni, una promessa del fatto che in ogni caso il difensore verrebbe senz'altro riscattato pochi mesi più tardi. Così l'offerta totale supererebbe quella "quota 25" imposta dall'Udinese - raggiungendo appunto 26 milioni - e andrebbe precisamente a collimare con le richieste del club bianconero. Difficile, se non quasi impossibile, resistere ad un tale affondo dell'Inter, sempre più focalizzata sul nome dell'ex Salisburgo per la difesa del futuro. Ausilio ha confermato l'interesse, Chivu lo apprezza molto, il profilo rientra in piena linea con i parametri Oaktree: in pratica, Solet rappresenta il candidato ideale.
E nel colloquio tra Inter e Udinese si è discusso pure di Atta, un nome apprezzato dallo staff mercato nerazzurro ma per cui ancora non esiste una trattativa vera e propria che vada oltre il semplice gradimento. L'obiettivo dell'Inter - esattamente come per Palestra - è quello di sfruttare l'assenza di Solet dal Mondiale per rendere più rapida ogni operazione e metterlo a disposizione di Chivu già a partire dal ritiro estivo. La squadra si ritroverà a Milano prima di partire per la Germania, destinazione Donaueschingen, Baden-Württemberg, dove rimarrà dal 16 al 25 luglio prima di fare ritorno in Italia. Il ritiro tedesco si concluderà con un'amichevole con il Karlsruher, club di Bundesliga 2. Non sarà un impegno ufficiale, ma potrebbe coincidere con la prima partita nerazzurra di Solet (e di Palestra)".
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