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fcinter1908 news interviste Ds Udinese: “Solet? Piace all’Inter e non solo. Nessuna trattativa per ora, se lo vorranno…”
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Ds Udinese: “Solet? Piace all’Inter e non solo. Nessuna trattativa per ora, se lo vorranno…”
Intervistato dal Messaggero Veneto, il ds dell'Udinese Gianluca Nani ha ribadito ancora una volta la situazione attorno a Solet
Intervistato dal Messaggero Veneto, il ds dell'Udinese Gianluca Nani ha ribadito ancora una volta la situazione attorno a Solet, ricercato dall'Inter:
«Non c'è stata finora alcuna trattativa su Solet che con noi ha un contratto lungo Sappiamo che c'è un gradimento dell'Inter, che se lo vorrà ci chiamerà. Tuttavia, Solet piace anche a molte altre squadre italiane ed estere. Per quanto riguarda Kristensen, invece, non c'è un piano per trattenerlo se non quello di avere giocatori che vogliono fare parte del progetto con contratti lunghi e sostenibili. Chi gioca a Udine deve essere contento di farlo. Detto questo, se dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente dal club verrà esaminata»
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