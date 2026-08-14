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Ceduto Frattesi alla Lazio, l'Inter è al lavoro anche per l'uscita di Luis Henrique. Sul brasiliano c'è la Roma, i due club hanno un'intesa sul prezzo del cartellino e si attendono novità per questa trattativa.

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"Il club di Oaktree vorrebbe far cassa con la cessione di Luis Henrique, anche perché da lì arriverebbero munizioni da usare nella trattativa nella contea del Merseyside. Se davvero il brasiliano come Frattesi prendesse la via della Capitale, anche se su sponda opposta dell’ormai ex compagno, aumenterebbero di molto le possibilità di arrivare al nuovo leone inglese. In quel caso non sarebbe comunque per nulla scontato l’innesto di un altro esterno al posto di LH: ormai Diouf a destra convince, Dimarco resta un barone della sinistra, mentre Spence è stato pagato 30 milioni proprio perché può recitare su due spartiti. Senza dimenticare l’efficienza di Carlos Augusto, riconvertito nel ruolo di difensore di centro-sinistra, ma apprezzabile anche quando viene spostato qualche metro più avanti sulla stessa fascia. E se in extremis si decidesse di inserire comunque un ulteriore laterale, l’Inter preferirebbe un profilo low cost: le alternative più costose, dal francese Diaby che vuole lasciare l’Arabia al belga del Lione Fofana, hanno decisamente perso di intensità", scrive La Gazzetta dello Sport.