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L’Inter è tornata su Djed Spence e spera questa volta di riuscire a chiudere la trattativa una volta per tutte.

Come scrive Libero, “È di nuovo l'inglese il preferito per coprire la falla lasciata da Dumfries, andato al Real Madrid per fare il terzino a quattro, e chissà se rimpiangerà il vecchio ruolo che lo ha portato a 27 gol e 28 assist in cinque stagioni. Il club nerazzurro è pronto a trattare direttamente con il Tottenham non appena ci sarà l'apertura per una cifra attorno ai 30 milioni, massimo 35 se spezzata in un prestito (5) più riscatto (30). Gli Spurs preterirebbero non cederlo in Premier perché sono consapevoli dei margini di crescita, anche se Spence ha già 26 anni e solo una stagione - l'ultima - da cotitolare”.

“Spence è un quinto autentico perché abile nel ribaltare le azioni, nel portare pressione alta, nell'incidere sulle due trequarti con giocate offensive e difensive in corsa, tutte caratteristiche perfette per l'Inter di Chivu che cerca un profilo diverso rispetto a Diouf, essendo quest'ultimo un "quinto" in costruzione. Ecco perché il contributo praticamente nullo di gol e assist (zero nell'ultima stagione al Tot-tenham) di Spence non spaventa, anzi, c'è la convinzione che le qualità emerse al Mondiale siano perfette per la Serie A”, spiega Libero.