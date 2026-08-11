La trattativa per il contratto del giocatore non rappresenta un problema e i club possono raggiungere un accordo a breve
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Djed Spence e l’Inter si avvicinano a grandi passi. Dall’Inghilterra arrivano conferme sulla trattativa che potrebbe portare il laterale del Tottenham in nerazzurro.
Secondo quanto riferisce il Guardian, gli Spurs sono pronti a cedere Spence all’Inter: l’operazione dovrebbe chiudersi per circa 30 milioni di euro.
L’ex Genoa ha disputato quattro partite con l’Inghilterra ai Mondiali, tra cui la semifinale contro l’Argentina. Nella passata stagione ha firmato un contratto quadriennale col Tottenham, ma ora vuole trasferirsi nelle fila dei campioni d’Italia.
Per il Guardian le sensazioni sono positive: la trattativa per il contratto del giocatore non rappresenta un problema e i club possono raggiungere un accordo a breve.
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