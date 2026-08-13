In arrivo all’Inter Djed Spence dal Tottenham per una cifra superiore ai 30 mln
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In arrivo all’Inter Djed Spence dal Tottenham per una cifra superiore ai 30 mln. Si è parlato a lungo del limite dei 25 milioni per le operazioni in entrata, ma l'esterno inglese costerà oltre 30 mln.
“Con l'operazione Spence, l'Inter dimostra che la leggenda per cui 25 milioni è il limite massimo consentito da Oaktree per le operazioni è, appunto, una leggenda. E certo una soglia per contenere il costo annuale di un giocatore, ma non è massima e, se il calciatore convince ed è quel che serve, si supera”, scrive Libero.
“L’altra favola era quella del veto agli svincolati over-30, smontata con l'arrivo di Stones, 32enne che ha firmato un biennale da 4 milioni netti, cubando commissioni sotto i 3 milioni. Così la difesa è stata sistemata prima della batteria di esterni, anche se l'idea era procedere al contrario. Flessibilità. La batteria di esterni è completa e duttile, dato che Spence e Luis Henrique possono giocare su entrambe le fasce. Anche la gestione di Luis Henrique è lineare e "pensata": sarà ceduto a non meno di 30 milioni solo se c'è la volontà del giocatore. Volontà che alla Roma, per ora, non è arrivata”, sottolinea il quotidiano.
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