Le novità sul mercato dell'Inter e sulle prossime mosse dei nerazzurri
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Tra le priorità del mercato dell'Inter c'è quella di trovare l'esterno destro. Il club nerazzurro, dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, sembra però intenzionato a dirottare altrove la somma più alta per gli ingressi in squadra.
Come scrive il Corriere della Sera, "In casa Inter si è sempre più convinti a non utilizzare il tesoretto per l’esterno e spostarlo su altri reparti. Un nome? Romero. Iniziati i dialoghi con gli agenti del difensore".
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