"I pantaloncini dell’Inter e il Meazza sullo sfondo sono due indizi piuttosto chiari", si legge sul Corriere dello Sport nel box che racconta l'ultima storia Instagram di Aleksandar Stankovic. Prosegue ancora il quotidiano: "Sono bastati 15 secondi ad Aleksandar Stankovic per ribadire la sua volontà sul futuro: il centrocampista serbo, alle prese con pomeriggi di duro allenamento nonostante il periodo di ferie, non vede l’ora di vestire nuovamente la maglia dell’Inter".

La volontà del ragazzo sembra dunque chiarissima. Cosa accadrà ora? "È tornato a Milano con l’intenzione di restare, dopo aver sfruttato al meglio l’anno di prestito al Bruges, pronto a mettersi a disposizione di Chivu per rendere ancora più completa la mediana dei Campioni d’Italia con le sue caratteristiche. Le sue non sono soltanto chiacchiere: ha già respinto al mittente l’interesse di Brentford e Tottenham, costringendo i club a virare su altri obiettivi. Non sarà affatto facile per eventuali altre pretendenti far vacillare la sua voglia di Inter. Un fattore che potrebbe fare seriamente la differenza, in attesa anche di capire quali movimenti avrà intenzione e modo di fare l’Inter in quel reparto".