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Inter, Stankovic vuole restare: Chivu lo valuta in ritiro, ma la Premier…
Aleksandar Stankovic è ufficialmente (di nuovo) un giocatore dell’Inter. il club nerazzurro e il Club Bruges hanno annunciato il ritorno a Milano del centrocampista classe 2005, con la società meneghina che ha sborsato i 23 milioni del controriscatto previsti nell’accordo stipulato con il sodalizio belga la scorsa estate.
Il serbo ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2031, e a suon di prestazioni nell’ultima stagione ha convinto il club interista a riportarlo a casa.
Il futuro del figlio d’arte resta tutto da scrivere, come spiega Il Corriere dello Sport:
“Non è detto però che il talento classe 2005 rimanga a Milano, soprattutto qualora in viale Liberazione arrivassero offerte irrinunciabili che permetterebbero di monetizzare subito il cartellino e reinvestire risorse fresche sul mercato in entrata”.
Dal canto suo, Chivu considera Aleksandar uno dei suoi pupilli alla luce dei trascorsi nel settore giovanile e vuole vederlo all'opera in ritiro a luglio prima che venga presa qualsiasi decisione definitiva.
“Anche lo stesso Stankovic rimarrebbe di buon grado all’Inter” rivela il CorSport. Il classe 2005 vuole giocarsi le proprie carte in nerazzurro, club in cui è nato e cresciuto, ma molto dipenderà dalle offerte.
Alcuni club di Premier hanno manifestato il proprio interesse con offerte da circa 40 milioni e comunque toccherà ai dirigenti nerazzurri scegliere se andare all’incasso.
“Oltre all’inseguimento a Palestra e al futuro poggiato sulle spalle di Pio Esposito, tenere Stankovic significherebbe invertire la tendenza dell’età media con un altro classe 2005 per blindare il futuro” conclude il Corriere dello Sport.
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