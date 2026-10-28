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L'Inter non ha mai smesso di monitorare il mercato internazionale in vista delle prossime stagioni. Uno dei nomi cerchiati in rosso dagli scout nerazzurri è quello di Finn Jeltsch, difensore classe 2006 dello Stoccarda, recentemente convocato dalla Germania e considerato uno dei talenti emergenti del calcio teutonico. La strategia interista è chiara: provare ad anticipare una concorrenza che si preannuncia folta e agguerrita.

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Secondo calciomercato.com, gli osservatori dell'Inter sono stati visti più volte alla MHP Arena, e le relazioni sono state sempre positive. Parallelamente sono già partiti i contatti con l'entourage del difensore, che attualmente guadagna circa 1,3 milioni di euro lordi più bonus. L'ostacolo principale è la richiesta dello Stoccarda, che valuta il suo gioiellino almeno 40 miloni di euro: una cifra destinata ad aumentare ulteriormente. Senza dimenticare il possibile inserimento di altri club: su tutti, il Barcellona.