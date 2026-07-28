Non solo la difesa. L’Inter continua a lavorare su più fronti. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi anche in mezzo al campo è il nome designato per arricchire la mediana di Chivu è quello di Curtis Jones del Liverpool.

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I Reds continuano a chiedere 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta.

E a proposito di Premier League, Tuttosport rivela l’interesse di ben tre club inglesi per Sucic.

“Piace a Newcastle, Leeds e pure Nottingham Forest (che ha mollato Frattesi), pronti anche a investire 35-40 milioni”.

La posizione del club nerazzurro è chiarissima:

“A Milano, però, non solo ritengono quella cifra bassa, ma Sucic - 23 anni a ottobre - oggi è ritenuto incedibile. Non fosse altro perché Mkhitaryan a giugno smetterà, Calhanoglu potrebbe chiudere l’esperienza in nerazzurro (se non verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2027) e Zielinski viaggia verso i 33 anni”.