Ivan Perisic flirta con la sua ex. Così il sito internet della Bild parla dei tanti segnali lanciati dall'ex nerazzurro all'Inter. "Prova ancora affetto per la sua ex! Ivan Perisic attualmente gioca nel PSV e ha un contratto fino a giugno 2027 ma a quanto pare ha un desiderio: vuole tornare a Milano e continua a mandare messaggi sui social al suo ex club", si legge sul sito tedesco.

"Durante i Mondiali, Perisic ha flirtato con l'Inter. Nell'ultima partita del girone, la Croazia ha battuto il Ghana per 2-1. Il giocatore dell'Inter Petar Sucic (22) ha segnato il primo gol ed è stato nominato MVP. Per festeggiare, l'esterno ha pubblicato una foto nello spogliatoio con il suo connazionale dopo la partita e ha usato come emoticon due pallini nerazzurri".

Poi ha anche condiviso un post sulla finale Mondiale del club nerazzurro che vantava tra i giocatori delle finali giocate dal 1982 fino al 2026 (anzi alla fine Lautaro non ha giocato e il record è in pratica saltato) sempre almeno uno dei suoi calciatori. C'era anche Ivan nella foto pubblicata dalla società. E lui ha ripubblicato il post tra le sue stories.

Bild Sport scrive: "Ha già detto all'Inter che sa dove trovarlo. Nonostante l'età, il croato possiede ancora notevoli qualità sportive. Ha giocato tutti i 90 minuti in tutte e quattro le partite del Mondiale, segnando un gol e fornendo un assist. Secondo quanto riportato dai media, l'Inter avrebbe tentato di riportare a casa l'esterno croato già a gennaio. Anche Perisic, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, desiderava tornare. All'epoca Dumfries era infortunato e il croato sarebbe stato impiegato per rinforzare la fascia. Secondo i media italiani, Inter e Perišić avevano già raggiunto un accordo. Tuttavia, il PSV Eindhoven si rifiutò di cederlo e bloccò il trasferimento", si legge nell'articolo.

(Fonte: Bild Sport)