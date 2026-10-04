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La partenza a un certo punto sembrava quasi scontata. Eppure, ora la storia d'amore tra Alessandro Bastoni e l'Inter potrebbe continuare ancora a lungo.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro potrebbe anche rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2028:

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"L’Inter non avrebbe venduto il suo difensore mancino per meno di 60 milioni e nessuno, neppure il Barça, intendeva avvicinarsi a certe cifre. Morale: un rapporto incanalato verso l’interruzione per volontà di tutti si è trasformato in un’occasione per renderlo migliore. Tanto che adesso Alessandro è entrato nella lista di coloro che dovranno discutere il rinnovo del contratto, in scadenza del 2028. Da sicuro partente a colonna del futuro, il passo è stato lungo ma anche incisivo".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)