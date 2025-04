"Sulle tracce di Leoni in estate c'era anche il Barcellona, su segnalazione di Andrea Mancini che nel frattempo aveva lasciato la Samp per approdare nell'area scouting del club catalano. Proprio Mancio jr e Legrottaglie sono stati gli scopritori del centrale diciottenne", ricorda Tuttosport. La Samp prese Leoni nel gennaio 2024, pagandolo 1,2 mln dal Padova e Pirlo, allenatore dei blucerchiati all'epoca, gli diede ampio spazio che portò Leoni a conquistarsi il posto fisso anche in Nazionale nell'Under 19.