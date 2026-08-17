"Tre uscite per due entrate. Da oggi Marotta, Ausilio e Baccin cominceranno l’ultimo spicchio del mercato estivo 2026 con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu altri due colpi, quelli, per altro, più desiderati sotto un certo aspetto dal tecnico romeno". Così il quotidiano TuttoSport parla dei prossimi quindici giorni in casa Inter. Negli ultimi giorni di mercato i dirigenti nerazzurri si muoveranno per regalare a Chivu quello che manca. E dopo l'arrivo dell'esterno, all'allenatore mancano due pedine richieste già un anno fa: il centrocampista e un jolly in attacco.

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Per il centrocampo si parla di Curtis Jones per il quale è stato creato spazio in mezzo al campo con la cessione di Frattesi alla Lazio: il giocatore del Liverpool ha un contratto in scadenza nel 2027 e vorrebbe una nuova avventura a Milano. Ma il club inglese ha chiesto 40 mln per lasciarlo partire. Si conta su una nuova offerta nerazzurra sui 35 mln (30 mln e 5 di bonus magari), ma si vedrà se sarà considerato abbastanza dalla società Reds. Il calciatore a gennaio potrebbe già firmare per un altro club a parametro zero.

A Chivu, spiega il quotidiano torinese, piacerebbe anche un altro innesto. Un giocatore offensivo, capace di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, che sia un esterno atipico e che aiuti l'Inter a dare l'assalto alle porte avversarie. Si era parlato negli anni e nei mesi scorsi di Lookman, di Nico Williams o di Nico Paz. Negli ultimi mesi si parla di Diaby, Fofana e Nico Gonzalez. I costi alti dei cartellini hanno per ora impedito al club nerazzurro di dare l'assalto a uno di questi giocatori. Prima di provare ad arrivare ad uno di loro servono le cessioni.

TS parla quindi di tre elementi in uscita: Massolin, che potrebbe andare in prestito al Monza, Asllani che è fuori dal progetto e potrebbe essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto e poi Luis Henrique.

(Fonte: TS)