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L'Inter blinda uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile: Federico Limido. Il centrocampista classe 2009, capitano dell'U18 nerazzurra, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Queste le sue parole, postate su Instagram: "Felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l'Inter. Grazie al Club per la fiducia, a chi mi ha allenato in questi quattro meravigliosi anni in nerazzurro, ai miei procuratori e alla mia famiglia, che c'è sempre stata. Questo non è un punto di arrivo, ma il vero punto di partenza".