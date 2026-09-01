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Cosa riserverà ai tifosi dell'Inter l'ultima giornata di mercato? Uno spunto arriva da TuttoSport in edicola questa mattina. Si legge infatti sul quotidiano:

Getty Images

"La chiusura del mercato interista è… il rinnovo di Pio Esposito. Oggi verso le 17 l’attaccante è atteso in sede insieme all’agente per mettere la firma sul rinnovo contrattuale che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno del 2031. Contestualmente al prolungamento dell’intesa, arriverà anche un ritocco bello sostanzioso all’ingaggio del giocatore, che percepirà 3.2 milioni a stagione. Giungerà così alla conclusione naturale una trattativa cominciata a inizio estate, quando le parti si erano trovate la prima volta per discutere i nuovi termini dell’accordo.

Ci sono voluti più incontri per limare i dettagli, ma la fumata bianca non è mai stata in discussione, anche perché l’intenzione del giocatore è sempre stata quella di proseguire con l’Inter. Resta solo da capire quando arriverà anche l’ufficialità, se già questa sera (difficile) o più probabilmente nella giornata di domani, a mercato chiuso. Pio Esposito, arrivato da bambino nel 2014 in nerazzurro per seguire le orme dei fratelli Salvatore e Sebastiano (passati entrambi dal vivaio interista), ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: titolare con il Monza e in rete, titolare anche a Cagliari e autore di una buona prestazione".