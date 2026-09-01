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Benjamin Pavard sta sfruttando la seconda chance con grande intelligenza. A Cagliari è stato tra i migliori in campo dell'Inter e questa è sicuramente una grande notizia per Cristian Chivu. Non era scontato si ricollocasse così bene nel gruppo, come sottolinea TuttoSport questa mattina: "Pesavano le scorie della sua ultima stagione in nerazzurro, conclusa con la caviglia dolorante, il naufragio collettivo di Monaco e soprattutto le partite estive di padel con Theo Hernandez, testimoniate sui social dopo aver rinunciato al Mondiale per club. Non era così probabile che lo spogliatoio dimenticasse e accettasse di ricucire i fili di un rapporto sfibrato".

Si è percepito subito però che il suo atteggiamento fosse cambiato: "L’ex Bayern Monaco, accolto a Milano la prima volta come Benji l’interista (soprannome richiamato solo da sua moglie quest’estate, ma ha avuto ragione lei), sin da subito ha però messo in chiaro a tutti, a partire da Cristian Chivu, che ci avrebbe voluto riprovare.

Con le parole, ma ancora di più riconquistando allenatore e compagni con i fatti e con gli allenamenti. L’estate è trascorsa cambiando status: da non voluto a esubero, passando per cessione quasi scontata fino a potersi considerare una sorta di nuovo acquisto, complici le difficoltà nel trovare acquirenti e anche nuovi difensori a cifre abbordabili".