Altro colpo in entrata per l'Inter U23, che doveva sostituire Maye, passato al Monza nei giorni scorsi: in arrivo Lorenzo Tosto.
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Altro colpo in entrata per l'Inter U23, che doveva sostituire Maye, passato al Monza nei giorni scorsi. In chiusura l'arrivo di Lorenzo Tosto dall'Empoli.
Si tratta di un difensore centrale mancino classe 2006, che ha già esordito in Serie A. Per caratteristiche prende appunto il posto di Maye e diventa il secondo centrale mancino oltre a Jakirovic. Vanta 25 presenze con l'Empoli Primavera e 8 in prima squadra.
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