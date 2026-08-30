Altro colpo in entrata per l'Inter U23, che doveva sostituire Maye, passato al Monza nei giorni scorsi. In chiusura l'arrivo di Lorenzo Tosto dall'Empoli.

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Si tratta di un difensore centrale mancino classe 2006, che ha già esordito in Serie A. Per caratteristiche prende appunto il posto di Maye e diventa il secondo centrale mancino oltre a Jakirovic. Vanta 25 presenze con l'Empoli Primavera e 8 in prima squadra.