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Dopo la giornata di ieri, Davide Frattesi è diventato un giocatore della Lazio. Per sostituirlo in rosa, l'Inter ha da tempo come obiettivo Jones del Liverpool:

"Ieri la giornata di mercato è stata dominata dal caso Frattesi, bloccato all'aeroporto mentre si stava imbarcando per Roma (è poi decollato nel tardo pomeriggio): la Lega, infatti, non avrebbe avallato l'operazione impostata da Inter e Lazio sulla formula del prestito con riscatto obbligatorio condizionato, perché il club di Lotito, costretto dalle norme a un mercato a saldo zero, non poteva dare garanzie sui 14 milioni necessari all'acquisto definitivo tra un anno. Dopo diverse telefonate tese tra Marotta e il presidente laziale, si è arrivati a un accordo diverso: la Lazio pagherà 5 milioni per il prestito, esaurendo così in un colpo solo l'intero budget a disposizione (per aggiornarlo, serviranno cessioni) mentre il riscatto (per altri 10) sarà facoltativo. Non sono condizioni particolarmente favorevoli per l'Inter, che però aveva fretta di liberare una casella nella rosa in modo da poterla riempire con Jones, la mezzala del Liverpool che Chivu considera il rinforzo ideale: a questo punto l'operazione può chiudersi attorno ai 35 milioni", scrive Repubblica.