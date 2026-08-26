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Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, ieri l'Inter è tornata ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari. Per la prima volta Curtis Jones si è allenato con i nuovi compagni e, secondo il Corriere dello Sport, ha subito impressionato per la sua condizione.

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"Non avendo partecipato al Mondiale ha svolto l’intera preparazione con il Liverpool. A questo punto sarebbe una sorpresa se non venisse convocato per la trasferta di Cagliari. Poi è chiaro che, per un’eventuale maglia da titolare (difficile) deciderà Chivu. Ci vorrà più pazienza per Spence. Che è l’unico nerazzurro, in questo momento, ad allenarsi a parte. Sta seguendo un programma di lavoro specializzato per metterlo in pari con i compagni, visto che non ha nemmeno cominciato la preparazione con il Tottenham, una volta rientrato dalle vacanze post-Mondiale. Per lui l’obiettivo è il Napoli alla terza giornata".

(Corriere dello Sport)