Ieri l'Inter è tornata ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari. Per la prima volta l'inglese si è allenato con i nuovi compagni

Gianni Pampinella
FC Internazionale Training Session

VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano

Jones
Getty Images

Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, ieri l'Inter è tornata ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari. Per la prima volta Curtis Jones si è allenato con i nuovi compagni e, secondo il Corriere dello Sport, ha subito impressionato per la sua condizione.

spence inter monza san siro
Getty Images

"Non avendo partecipato al Mondiale ha svolto l’intera preparazione con il Liverpool. A questo punto sarebbe una sorpresa se non venisse convocato per la trasferta di Cagliari. Poi è chiaro che, per un’eventuale maglia da titolare (difficile) deciderà Chivu. Ci vorrà più pazienza per Spence. Che è l’unico nerazzurro, in questo momento, ad allenarsi a parte. Sta seguendo un programma di lavoro specializzato per metterlo in pari con i compagni, visto che non ha nemmeno cominciato la preparazione con il Tottenham, una volta rientrato dalle vacanze post-Mondiale. Per lui l’obiettivo è il Napoli alla terza giornata".

Jones

(Corriere dello Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti