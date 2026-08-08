Il centrocampista inglese attende i nerazzurri: al momento l'accordo tra i club non appare così vicino
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Tra le priorità del mercato dell’Inter c’è sempre quella legata al centrocampo e il nome sull’agenda della dirigenza di viale della Liberazione è sempre quello di Curtis Jones.
I nerazzurri devono risolvere la situazione legata a Frattesi al rientro dall’Australia, con l’ipotesi di scambio con Nico Gonzalez che resta in piedi, come ribadisce il Corriere dello Sport.
“Potrebbe prendere quota nell’ipotesi di risolvere due situazioni con un’unica operazione”.
In caso di fumata bianca, l’operazione potrebbe provocare un effetto domino importante nel mercato nerazzurro, con il centrocampista inglese che continua ad attendere segnali.
“Sedotto dall’Inter e da Chivu ormai diversi mesi fa, ha rifiutato altre proposte in attesa che il club nerazzurro trovasse l’accordo con il Liverpool, cosa che oggi non appare ancora così vicina”.
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