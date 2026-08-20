In Inghilterra raccontano chi è Curtis Jones, il centrocampista che sta per firmare con l'Inter dopo 16 anni con il Liverpool. "L'ultima volta che Curtis Jones ha giocato a San Siro, ha individuato il motivo della vittoria delle tattiche del Liverpool . "Credo che funzionino perché gioco io", ha detto. Questo, forse, è Jones: sfrontato e sicuro di sé, ma anche un calciatore capace di esercitare un'influenza determinante", scrive il The Independent, quotidiano inglese a proposito del calciatore.

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Tre tentativi

"Era lo scorso dicembre, tre giorni dopo l'esplosiva intervista di Mohamed Salah, con il Liverpool che lo aveva escluso dalla rosa per la trasferta in Italia, dopo che la squadra di Arne Slot aveva perso nove delle precedenti quindici partite. La squadra inglese ha

battuto i finalisti della Champions League 2025

in casa loro. Jones è stato il migliore in campo.

Non è sembrato quindi un caso che, circa sette settimane dopo, l'Inter abbia reagito tentando di ottenere Jones in prestito. L'operazione a gennaio non è andata a buon fine, così come non era andata a buon fine con un'offerta di 25 milioni di euro a giugno. Un'offerta di 35 milioni di euro (30 milioni di sterline) ad agosto rappresenterà la terza volta quella buona, con l'Inter

che riuscirà fi

n

almente ad assicurarsi il giocatore", si legge nell'articolo.

Una critica mossa ai Reds

egli ultimi anni il club ha giocato troppo spesso a questo gioco del rischio calcolato, perdendo giocatori a parametro zero – più recentemente Ibrahima Konate e, in circostanze diverse, Andy Robertson e Salah, ma anche Gini Wijnaldum, Naby Keita, Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Divock Origi – oppure rischiando di farlo, con il trio del 2024 composto da Salah, Virgil van Dijk e

Trent Alexander-Arnold,

per il quale alla fine ha ricevuto 10 milioni di euro, una frazione del suo valore reale. Il Liverpool probabilmente deve migliorare la sua capacità di negoziare i rinnovi contrattuali più rapidamente".

Le gerarchie

Di fatto il Liverpool ha avuto quanto si aspettava dalla cessione del giocatore ma 35 mln è poco rispetto a quanto sono costati i centrocampisti in Premier: Fernandes venduto a 85 mln, Tonali a 100 e Anderson a 116. Ma Jones aveva il contratto in scadenza nel 2027. E c'è una critica che viene mossa al club inglese in questo senso: "N"Due Scouser, Alexander-Arnold e Jones, si troveranno a Madrid e Milano anziché nel Merseyside. La scorsa stagione è emersa una certa distanza tra i tifosi e i giocatori; si riteneva che troppo pochi di loro vivessero a Liverpool. Senza Jones, non ci sarà una vera presenza made in Liverpool nella squadra. Poi c'è la questione se le cose sarebbero potute andare diversamente. Jones era abbastanza bravo da giocare per il Liverpool – 228 partite, più di Fabinho, Xabi Alonso o Philippe Coutinho – senza necessariamente conquistarsi un posto da titolare, ed è questo che lo ha reso frustrato".

"Nelle ultime tre stagioni ha avuto dei buoni momenti, ma non ha mai disputato 20 partite di campionato da titolare. Con Arne Slot, era il quarto in ordine di importanza per un posto in un centrocampo a tre. Ha concluso la scorsa stagione come terzino destro titolare; ma chiaramente non si trattava di un ruolo a lungo termine. Ha segnato solo 22 in 228 partite con il Liverpool, di cui solo uno in Premier League la scorsa stagione. Tuttavia, un motivo per considerarlo un giocatore d'élite è la sua capacità di tenere palla. Negli ultimi sei anni, la sua percentuale di passaggi completati in Premier League è stata superiore al 90%, anche se non sempre sceglie la soluzione più sicura. Come ha dimostrato la sua prestazione a San Siro, ha la personalità per volere il pallone. All'Inter è il sesto centrocampista: potrebbe di nuovo trovarsi in panchina ma a San Siro ha dimostrato di poter essere uomo partita", spiega ancora il The Indipendent.