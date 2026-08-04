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L'Inter non intende mollare la presa per Curtis Jones, grande sogno di mercato di Chivu. I nerazzurri, secondo Tuttosport, hanno ulteriormente alzato l'offerta per il centrocampista inglese del Liverpool: " Quanto sta accedendo sul fronte Romero e su Moussa Diaby non distoglie i pensieri di Chivu da Jones, giocatore espressamente da lui richiesto nelle riunioni avute con Marotta, Ausilio e Baccin. L'ultima offerta nerazzurra - la terza - ha portato l'asticella a 35 milioni, cinque in meno rispetto a quanto chiede il Liverpool. Che - fanno sapere in Inghilterra - sarebbe pronto a offrire il prolungamento di contratto al centrocampista alla fine della sessione di mercato. Non è dato a sapere però se Jones accetterà, considerata la ferrea volontà di andare all'Inter: in questo caso sarebbe sempre più concreto il rischio per il Liverpool di perderlo a zero e questo potrebbe anche cambiare le prospettive nella telenovela-tormentone dell'estate nerazzurra".