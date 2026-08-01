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In viale Liberazione contano proprio sul fatto che, davanti alla prospettiva di perdere Jones senza incassare nemmeno un euro, i Reds concedano una sorta di sconto. Del resto, se loro per primi sono stati irremovibili, il centrocampista non è stato da meno. Il Nottingham Forest ha provato a corteggiarlo, ma lui non ha tradito la sua promessa.

E non ha cambiato i suoi propositi nemmeno quando Iraola, nuovo tecnico di Liverpool, gli ha manifestato la sua fiducia, invitandolo di fatto a rinnovare. In testa ha solo l’Inter. Ha capito di dover attendere, ma è normale che ci scappi un pizzico di nervosismo. Di qui, l’accesa discussione con Szoboszlai, al termine dell’amichevole vinta con il Wrexham allo Yankee Stadium di New York. Poi i due si sono abbracciati, ma il diverbio è stato interpretato da tutti come conseguenza del suo stato d’animo.