VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Il mercato dell'Inter non è finito con Spence. Dopo l'arrivo dell'esterno, che ha seguito Stones (ex City) il club nerazzurro pensa a rinforzare la rosa di Chivu con un centrocampista. Il nome che tutti fanno e che sembra essersi di nuovo avvicinato ai colori interisti dopo la cessione di Frattesi alla Lazio, è quello di Curtis Jones.

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A Maurizio Pistocchi sui social hanno chiesto cosa pensa del mercato nerazzurro e se potesse scegliere chi acquisterebbe, Curtis Jones dal Liverpool o un altro attaccante. Ecco cosa ha risposto il giornalista sul mercato nerazzurro (CLICCA QUI PER LEGGERE IL SEGUITO).