Il Barcellona sembrava disposto a tutto per avere Julian Alvarez. Ma l'Atletico Madrid ha chiuso le porte in faccia al club catalano: vuole tenere il suo attaccante. Le parole di Cerezo, che confermano quanto aveva detto anche a inizio mercato, non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Sono bastate quelle parole ieri perché la stampa spagnola riavvicinasse Lautaro Martinez al club blaugrana.

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Le indiscrezioni sono arrivate ovviamente in Italia ma non è arrivata nessuna offerta all'Inter. "E, anche qualora accadesse, i nerazzurri non sembrerebbero intenzionati a cambiare la propria posizione e rotta sul mercato: anche la prossima stagione sarà Lautaro-centrica. Insomma, la squadra di Chivu entra nel 2026-27 con il capitano argentino alla testa di un nuovo gruppo diventato improvvisamente anglofono: bizzarro pensando alla storia e all’ultimo Mondiale, ma Martinez farà da guida spirituale pure ai britannici a cui ha spezzato il cuore nella semifinale di un mese fa. Per quanto riguarda i catalani, invece, in viale della Liberazione non si dà troppo peso al loro sgomitare, considerato pure un po’ scomposto", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Non è la prima volta che il capitano dell'Inter viene accostato al Barcellona. Era successo già prima del covid. E anche qualche giorno fa si era di nuovo parlato di questo famoso interesse del Barça per Lautaro. Nessuna proposta concreta però. E all'Inter i dirigenti blaugrana troverebbero comunque le porte chiuse perché "per i nerazzurri, infatti, Lautaro non ha prezzo, soprattutto a una settimana dall’avvio del campionato. Tra l’altro, il Barcellona deve pur sempre fare i conti con una situazione finanziaria ancora complessa. Un equilibrio delicato che inevitabilmente pesa, mentre Lautaro spinge solo per essere titolare contro il Monza", si legge sul giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)