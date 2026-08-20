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Tris inglese di mercato per l'Inter: dopo Stones e Spence arriva anche Curtis Jones, che sarà oggi in Italia. Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, ne parla così: "Jones, l’ultimo arrivato, è moderno e versatile, lesto nel box-to-box, bravo sia in fase di copertura sia nel momento di rilanciare l’azione. In mezzo al campo i campioni d’Italia hanno alzato notevolmente il livello, considerando il buon precampionato di Stankovic, la qualità di Barella, Calhanoglu, Zielinski e dell’eterno Mkhitaryan, la forza di Sucic sempre più inserito nei meccanismi. Un centrocampo super con sette interpreti intercambiabili.

Stones può dirigere il reparto con Akanji, suo vecchio compagno di squadra nel City, dirottato sul centrodestra senza dimenticarsi che c’è sempre il tedesco Bisseck, una forza della natura anche se mostra qualche pausa di troppo.

Spence ha il compito di non far rimpiangere troppo Palestra: ha giocato un buon Mondiale, conosce l’Italia grazie all’esperienza fatta nel Genoa, è diventato grande nel Tottenham e gioca senza problemi su entrambe le fasce.

A lui spetta il compito più difficile: non far rimpiangere Dumfries, che aveva fisico, corsa e gol. Spence non vale l’olandese, ma ha margini di miglioramento e impara in fretta. Intanto la sua prima preoccupazione è vincere il ballottaggio con la vera rivelazione dell’estate nerazzurra: vale a dire Diouf, che Chivu ha sperimentato con successo sulla corsia destra tanto che adesso i nerazzurri stanno pensando di cedere Luis Henrique alla Roma. E poi occhio all’ultima sorpresa: nello sprint finale del mercato potrebbe arrivare un attaccante".