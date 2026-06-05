fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia – Curtis Jones, c’è il prezzo. Solet vuole l’Inter: la formula prevede che…

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Sportitalia – Curtis Jones, c’è il prezzo. Solet vuole l’Inter: la formula prevede che…

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Non solo Palestra: il punto sulle strategie del mercato in entrata dei nerazzurri, che guardano anche a difesa e centrocampo
Fabio Alampi Redattore 

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Sportitalia si fa il punto sul mercato in entrata dell'Inter: i nerazzurri non mollano Palestra, ma nel frattempo seguono anche altre piste per quanto riguarda difesa e centrocampo.

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Rimane aperta la pista con il Liverpool per Curtis Jones, considerato una priorità da Chivu. Il Liverpool vorrebbe monetizzare, nonostante la scedenza del contratto tra un anno: vorrebbe una cifra vicina ai 33 milioni di sterline, valutazione simile a quella data a Gallagher dal Tottenham. In questo caso l'Inter vorrebbe provare a risparmiare qualcosa.

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Capitolo Solet: il giocatore ha messo in stand by tutte le offerte che sono arrivate dalla Ligue 1 e dalla Premier, volendo aspettare proprio l'Inter. Il difensore è una priorità per i nerazzurri: l'ipotesi più concreta è un prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplicissime, come il primo punto conquistato nel girone di ritorno. Per fare questo è necessario che Solet rinnovi il suo contratto con l'Udinese. Tempistiche che si dilatano, ma Solet rimane la prima opzione per la difesa dell'Inter.

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