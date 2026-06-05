Capitolo Solet: il giocatore ha messo in stand by tutte le offerte che sono arrivate dalla Ligue 1 e dalla Premier, volendo aspettare proprio l'Inter. Il difensore è una priorità per i nerazzurri: l'ipotesi più concreta è un prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplicissime, come il primo punto conquistato nel girone di ritorno. Per fare questo è necessario che Solet rinnovi il suo contratto con l'Udinese. Tempistiche che si dilatano, ma Solet rimane la prima opzione per la difesa dell'Inter.