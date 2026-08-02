Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui «I can’t stay in this club», non posso rimanere. Gli esperti di labiale di Anfield registrano scioccati queste parole, che sarebbero uscite dalla bocca di Curtis Jones durante la scenata per la fascia. Episodio che non è piaciuto al tecnico Iraola e probabilmente nemmeno a compagni e tifosi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quanto accaduto nell'amichevole tra Liverpool e Wrexham che ha visto protagonista Jones a fine partita.

Screen Telegraph

"Il punto, però, è che Curtis non si sente più rispettato nemmeno dai compagni, se in gerarchia pure un giocatore che lo scorso anno nemmeno ha giocato coi Reds (Tsimikas era in prestito alla Roma) viene prima di lui. Allora aumenta la voglia di Inter, mentre col telefonino piazza like ai post di Stones con la maglia nerazzurra. La vorrebbe lui, quella maglia, ma in questo momento la chiusura, nonostante il rilancio da parte dell'Inter fino a 35 milioni, non sembra essere vicina - e chissà che le parole di ieri di Chivu sull'esterno non mettano ancor di più in stand by il dossier centrocampista.

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Così il nervosismo di Jones aumenta. Il giocatore ha ormai dato per assodato che il suo futuro sarà lontano dal club nel quale è cresciuto, però le richieste spropositate del Liverpool - che vorrebbe vendere Jones a prezzi di mercato nonostante il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2027 - non fanno che complicare la risoluzione del caso. E Curtis resta in attesa, anche se la sua pazienza nei confronti del Liverpool da quel che si è visto sembra ridotta al lumicino", aggiunge poi Tuttosport.