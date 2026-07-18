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Una vera e propria fila di pretendenti: è quella che attende alle porte di casa Inter per Issiaka Kamate. Il centrocampista francese, aggregato alla Prima Squadra per il ritiro estivo in Germania, ha estimatori sia in Italia che all'estero, e nelle prossime settimane capirà cosa gli riserverà il futuro.

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Secondo Sportitalia, in questi ultimi giorni è forte il pressing del Padova, che vorrebbe provare a imbastire una trattativa per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, che da par suo preferirebbe in Serie B il Palermo. Ma attenzione alle proposte dall'estero: dalla Svizzera è pronto a farsi avanti il Losanna.