GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

Leonardo Bovio è destinato a firmare il rinnovo di contratto con l'Inter. Il difensore classe 2008 è stato uno delle rivelazioni della tournée estiva dell'Inter.

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Da tempo però l'Inter si era mossa per blindare il talentino 18enne (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA DI FCINTER1908.IT) e infatti la firma arriverà a brevissimo. Come spiega Fabrizio Romano, sarà venerdì il giorno dell'annuncio:

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"Il difensore centrale italiano Leonardo Bovio firmerà un nuovo contratto con l'Inter questa settimana, i passaggi formali sono programmati per venerdì. Contratto a lungo termine e aumento di stipendio per il difensore centrale di 18 anni", si legge su Twitter.