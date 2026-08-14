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Davide Frattesi sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista ha salutato l'Inter ed è partito verso Roma per iniziare la sua nuova avventura.

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"Molto probabile che oggi il nuovo centrocampista della Lazio incroci Rino Gattuso a Formello, anche se l’allenamento della squadra è fissato in mattinata. Non ci sarà bisogno di presentazioni: Frattesi e Ringhio si conoscono benissimo. E soprattutto hanno parlato più volte in questi giorni della prospettiva di ritrovarsi alla Lazio. Telefonate lunghe ma senza giri di parole. Un rapporto diretto maturato in Nazionale. Da c.t. Gattuso ha convocato Frattesi in tutte le otto gare della sua gestione azzurra. Lo ha utilizzato per cinque volte (una da titolare). E ora c’è la Lazio. Ringhio ha fatto presente al 26enne romano come lo ritenga un perno per la nuova squadra biancoceleste. Nell’ultima stagione con l’Inter ha giocato dal 1’ solo in 9 delle 34 presenze globali. La sua voglia di risentirsi protagonista è stata accesa dai programmi di Gattuso sul suo utilizzo. Il tecnico conta molto sulla sua personalità arricchita dai successi con l’Inter (due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ma anche l’ebbrezza dei gol segnati in Champions contro Bayern Monaco e Barcellona) e dal percorso in maglia azzurra (34 presenze). A settembre, Frattesi compirà 27 anni e si sente motivatissimo per guardare avanti", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Gattuso ha in mente un Frattesi alla Ringhio. Nel senso che nell’ex Inter si attende di rivedere quella figura da trascinatore che fa parte del proprio temperamento e ora vorrebbe trasmettere alla sua Lazio. Frattesi può rappresentare il suo interprete ideale sul piano del carattere e anche del carisma. La sua carica da vincente servirà tanto per ridare slancio a una Lazio che per il secondo anno di fila sarà fuori dalle coppe europee. Ma Frattesi può diventare principalmente un pilastro della squadra in chiave tattica. Il suo innesto porta tanta qualità a centrocampo. Soprattutto, l’ex nerazzurro diventa la chiave per un reparto che può esser disegnato secondo più formule. In questo precampionato, Gattuso si è infatti basato su due moduli. In entrambi Frattesi sarà un riferimento. Nel 4-3-3, da interno costituirà con Rovella e Taylor una linea mediana che si preannuncia tra le migliori del campionato. Nel 4-2-3-1 potrà essere il trequartista centrale: al volante della manovra in fase di impostazione e rilancio. Con le sue doti da incursore, inoltre, potrebbe portare un bottino realizzativo da goleador aggiunto. Per Gattuso, Frattesi può rappresentare la leva per far compiere alla Lazio un salto di qualità. Per il centrocampista la ripartenza per quel futuro sognato da ragazzino, puntando anche al posto da conquistare nella Nazionale di Mancini", aggiunge Gazzetta.