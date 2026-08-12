Il centrocampista dell'Inter è nel mirino della Lazio che potrebbe presto presentare un'offerta ai nerazzurri
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Secondo Il Tempo la Lazio è molto interessata a Davide Frattesi che nell'Inter è chiuso dopo gli ultimi arrivi a centrocampo:
Sul fronte attacco, dopo il naufragio della trattativa per Ivanovic, il mercato resta in una fase di stand-by, ma nelle ultime ore è spuntata una suggestione a sorpresa: quella di Frattesi. Il centrocampista, ai margini del progetto Inter, piace da tempo alla dirigenza biancoceleste, che vorrebbe provare a imbastire un'operazione in prestito secco, sfruttando la sua attuale mancanza di spazio a Milano.
I nerazzurri, però, potrebbero non accogliere subito le condizioni proposte dalla Lazio. Le porte, in ogni caso, restano aperte, complici anche i buoni rapporti tra i due club dopo l'operazione che ha portato Provedel in nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA