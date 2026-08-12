Il centrocampista dell'Inter è nel mirino della Lazio che potrebbe presto presentare un'offerta ai nerazzurri

Andrea Della Sala
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Secondo Il Tempo la Lazio è molto interessata a Davide Frattesi che nell'Inter è chiuso dopo gli ultimi arrivi a centrocampo:

Sul fronte attacco, dopo il naufragio della trattativa per Ivanovic, il mercato resta in una fase di stand-by, ma nelle ultime ore è spuntata una suggestione a sorpresa: quella di Frattesi. Il centrocampista, ai margini del progetto Inter, piace da tempo alla dirigenza biancoceleste, che vorrebbe provare a imbastire un'operazione in prestito secco, sfruttando la sua attuale mancanza di spazio a Milano.

Frattesi
Getty Images

I nerazzurri, però, potrebbero non accogliere subito le condizioni proposte dalla Lazio. Le porte, in ogni caso, restano aperte, complici anche i buoni rapporti tra i due club dopo l'operazione che ha portato Provedel in nerazzurro.

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