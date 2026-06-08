Gattuso ha scelto Mandas come portiere titolare e Motta farà il vice: Provedel è destinato a partire ma la Lazio spara alto

Matteo Pifferi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 11:02)

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Ivan Provedel è uno dei profili cerchiati dall'Inter per la porta: i nerazzurri sono infatti alla ricerca di un estremo difensore - Sommer lascia a parametro zero - che inizialmente partirà dietro nelle gerarchie rispetto a Josep Martinez, che sarà infatti il titolare.

Il Messaggero riporta alcune novità importanti, a partire dal fatto che Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, ha scelto Mandas come portiere titolare: "Porte aperte per il ritorno alla Lazio. Gattuso ha già scelto Mandas come portiere titolare per il prossimo anno e ora conta ogni giorno che manca al 15 giugno. Lotito e Fabiani gli hanno infatti spiegato che lunedì prossimo scade la dead line entro la quale il Bournemouth può esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 18 milioni a gennaio. Il club inglese ha provato a ritrattare il prezzo per ottenere uno sconto, ma finora ha trovato sempre un muro a Formello. Adesso resta appena una settimana per decidere il futuro", si legge sul Messaggero.

Gattuso, dunque, ha scelto Mandas come portiere titolare e Motta farà il secondo, aprendo così all'addio di Ivan Provedel: "La risoluzione del rompicapo deciderà presto anche il destino di Provedel, che rimarrebbe fino alla scadenza (2027) senza rinnovo solo da primo, e quindi solo in caso di addio definitivo di Christos. Nell’eventualità contraria, Ivan sarebbe pronto ad accettare la corte dell’Inter (destinazione preferita a Bologna e Fiorentina) e a giocarsi le sue carte con Martinez, ma la Lazio pretenderebbe comunque almeno 5 milioni di conguaglio. Mercoledì scorso c’è stato un incontro interlocutorio a Formello fra Fabiani e Rava, l’agente di Provedel, in cui è stato spiegato l'incastro"