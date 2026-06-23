FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Libero – Inter, da smentire Nico Paz: lui pensa ad altro. Palestra sempre più vicino

calciomercato

Libero – Inter, da smentire Nico Paz: lui pensa ad altro. Palestra sempre più vicino

Inter Nico Paz
Il quotidiano non ritiene plausibile che i nerazzurri possano seguire ancora il giocatore che sarà riacquistato dal Real
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"L'Inter prosegue i contatti con l'Atalanta per Marco Palestra, priorità assoluta per la fascia destra nerazzurra: l'affare è da 50 milioni (l'agente di Palestra, Alessandro Lucci, è

a Milano)". Il quotidiano Libero fa il punto sulle trattative di mercato dell'Inter e spiega che i dirigenti stanno lavorando anche sulla difesa.

Libero – Inter, da smentire Nico Paz: lui pensa ad altro. Palestra sempre più vicino- immagine 2

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Per quanto riguarda il difensore centrale, la dirigenza nerazzurra continua a trattare con ottimismo con l'Udinese per Oumar Solet, mentre è ai saluti Stefan De Vrij,verso il Panathinaikos a parametro zero", si legge ancora sul quotidiano.

Libero – Inter, da smentire Nico Paz: lui pensa ad altro. Palestra sempre più vicino- immagine 3

Un po' controtendenza rispetto ad altri quotidiani che continuano a parlare di un'Inter attenta su Nico Paz in attesa dell'incontro tra Real e Como. "Da smentire la pista che porta all'asso argentino: è in trattativa per restare al Como", scrive lo stesso giornale.

(Fonte: Libero)

Leggi anche
TS – Inter, l’identikit dei due difensori per completare il reparto in estate
Clamoroso Repubblica: “Frattesi-Juve e l’idea scambio: Inter gradisce due...

© RIPRODUZIONE RISERVATA