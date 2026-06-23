"L'Inter prosegue i contatti con l'Atalanta per Marco Palestra, priorità assoluta per la fascia destra nerazzurra: l'affare è da 50 milioni (l'agente di Palestra, Alessandro Lucci, è
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Libero – Inter, da smentire Nico Paz: lui pensa ad altro. Palestra sempre più vicino
a Milano)". Il quotidiano Libero fa il punto sulle trattative di mercato dell'Inter e spiega che i dirigenti stanno lavorando anche sulla difesa.
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"Per quanto riguarda il difensore centrale, la dirigenza nerazzurra continua a trattare con ottimismo con l'Udinese per Oumar Solet, mentre è ai saluti Stefan De Vrij,verso il Panathinaikos a parametro zero", si legge ancora sul quotidiano.
Un po' controtendenza rispetto ad altri quotidiani che continuano a parlare di un'Inter attenta su Nico Paz in attesa dell'incontro tra Real e Como. "Da smentire la pista che porta all'asso argentino: è in trattativa per restare al Como", scrive lo stesso giornale.
(Fonte: Libero)
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