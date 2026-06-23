"Il grande acquisto, se non ci saranno sorprese, sarà Oumar Solet. Col centrale francese c’è un accordo, manca quello con l’Udinese che vorrebbe ricevere, fra prestito (5 milioni circa) e riscatto, almeno 25 milioni. L’Inter è arrivata finora fra base e bonus a 20, servirà un nuovo incontro per trovare la quadra definitiva. Se arriverà Solet, Chivu avrà cinque giocatori di prima fascia per tre posti, quattro dei quali già al raduno a metà luglio: Bisseck o Solet a destra, Akanji (l'unico al Mondiale) al centro e Bastoni più Carlos Augusto a sinistra.

Mancherà quindi una pedina, un giocatore di piede destro che possa giocare sia al centro che a destra (in quel caso al posto di Akanji andrebbero Bisseck o Solet). Se non ci saranno cessioni - Bisseck resta nel mirino del Bayern, Bastoni è nella lista di Mourinho al Real Madrid; entrambi però stanno trattando il rinnovo -, l'Inter avrà dunque tempo per trovare il sesto centrale. Sarà una soluzione "low-cost" - da escludere al momento l'ipotesi Ostigard (Genoa) -, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e da portare a termine anche ad agosto, quando ci saranno più occasioni".