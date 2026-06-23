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TS – Inter, l’identikit dei due difensori per completare il reparto in estate

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L'aggiornamento sulle piste che sta percorrendo il club nerazzurro per consolidare la difesa a disposizione di Chivu
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter cerca due difensori. Uno servirà a sostituire Acerbi, l'altro De Vrij, sempre più vicino a trasferirsi in Grecia. Sul tema si sofferma anche l'edizione odierna di TuttoSport:

TS – Inter, l’identikit dei due difensori per completare il reparto in estate- immagine 2
La foto postata da Solet

"Il grande acquisto, se non ci saranno sorprese, sarà Oumar Solet. Col centrale francese c’è un accordo, manca quello con l’Udinese che vorrebbe ricevere, fra prestito (5 milioni circa) e riscatto, almeno 25 milioni. L’Inter è arrivata finora fra base e bonus a 20, servirà un nuovo incontro per trovare la quadra definitiva. Se arriverà Solet, Chivu avrà cinque giocatori di prima fascia per tre posti, quattro dei quali già al raduno a metà luglio: Bisseck o Solet a destra, Akanji (l'unico al Mondiale) al centro e Bastoni più Carlos Augusto a sinistra.

Mancherà quindi una pedina, un giocatore di piede destro che possa giocare sia al centro che a destra (in quel caso al posto di Akanji andrebbero Bisseck o Solet). Se non ci saranno cessioni - Bisseck resta nel mirino del Bayern, Bastoni è nella lista di Mourinho al Real Madrid; entrambi però stanno trattando il rinnovo -, l'Inter avrà dunque tempo per trovare il sesto centrale. Sarà una soluzione "low-cost" - da escludere al momento l'ipotesi Ostigard (Genoa) -, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e da portare a termine anche ad agosto, quando ci saranno più occasioni".

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