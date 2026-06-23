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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Palestra, oggi incontro Inter-Atalanta per provare a chiudere: le ultime”
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Moretto: “Palestra, oggi incontro Inter-Atalanta per provare a chiudere: le ultime”
Oggi può essere la giornata decisiva per Marco Palestra all'Inter: previsto un incontro tra le parti per trovare la quadra definitiva
Oggi può essere la giornata decisiva per Marco Palestra all'Inter. A confermarlo è Matteo Moretto che aggiorna sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per l'esterno classe 2005.
"Marco Palestra, a un passo dall’Inter. Come raccontato in esclusiva nella giornata di ieri, l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, si trova a Milano per accelerare nella trattativa.
Per oggi è previsto un contatto diretto tra le parti per provare a chiudere definitivamente", il tweet di Moretto. L'Inter, dunque, spera di chiudere l'operazione nelle prossime ore dopo aver raggiunto un'intesa di massima già nei giorni scorsi. Si dovrà trovare la quadra definitiva sui bonus per accontentare l'Atalanta.
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