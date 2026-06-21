Il club nerazzurro ha fatto la sua offerta all'Udinese per il difensore e non è ancora stata trovata la quadra definitiva ma è la prima scelta per la difesa

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 12:02)

"È un guaio perdere Solet: lo dicono anche i numeri". Così il Messaggero Veneto guarda alla possibile cessione del difensore francese all'Interdal punto di vista dell'Udinese. La squadra friulana perderebbe un giocatore che ha avuto un'importanza capitale nella scorsa stagione.

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"Se il francese dovesse approdare, come noto, all'Inter, la difesa dei bianconeri avrebbe un bel vuoto da colmare, ancor più consistente rispetto a quello che lascerebbe Thomas Kristensen incaso di addio. Per capire l'incidenza del centrale francese nel gioco dei friulani basta dare un'occhiata alle statistiche condivise da Kickest. L'ex Salisburgo risulta

nella top ten della serie A 2025-2026 in sei voci: è quarto per palloni rubati (103), quinto per palloni intercettati (48), ottavo per passaggi riusciti (1851) e totali (2075), nono per nume ro di tackle (78) e decimo per dribbling riusciti (42)".

"Da segnalare poiche il transalpino è l'undicesimo calciatore del campionato per duelli vinti (197). Vanno inoltre contati i gol segnati, tre, tutti di piede (tra cui il rigore col Lecce).

spalle del capitano Jesper Karlstrom (3153 minuti spesi in campo). Il difensore ha totalizzato complessivamente 35 presenze, di cui 34 datitolare, saltando solo i match conFioren-

tina e Atalanta a marzo per un problema agli adduttori emerso nel finale dell'incontro col Sassuolo".

I dati dicono quindi che Solet è il giocatore più imprescindibile per Runjaic che lo ha impiegato 2961 minuti. "Solet nel corso della scorsa stagione è risultato non solo brillante con la forza ma molto attento in fase difensiva ed è progredito anche a livello di attenzione. L'Inter potrà inserire nel motore un difensore di livello europeo, in grado di dire la sua sull'uomo e di far avviare l'azione nel miglior modo possibile", spiega il quotidiano.

(Fonte: Il Messaggero Veneto)