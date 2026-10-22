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Mentre si discute dei possibili rinnovi di Dimarco e Carlos Augusto, l'Inter guarda più in là e pensa anche al prolungamento di un altro big. Si tratta di Marcus Thuram, con il quale, secondo TMW, ci sarebbero stati già degli incontri e altri sono in programma:

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"L’Inter e Marcus Thuram sono al lavoro per il rinnovo. L'attuale accordo tra l'attaccante francese e il club nerazzurro è in scadenza il 30 giugno 2028 e per evitare di arrivare troppo a ridosso dalla scadenza le parti hanno iniziato a parlare del prolungamento".

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"I primi approcci sono stati positivi e a breve si entrerà nel vivo della trattativa che potrebbe portare alla firma del nuovo contratto fino al 2030".

(Fonte: TMW)