I Reds avrebbero mostrato interesse nei confronti del centrocampista serbo
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Tornato all'Inter dopo i prestiti al Lucerna prima e al Club Brugge poi, Aleksandar Stankovic non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo all'interno delle rotazioni del centrocampo nerazzurro. Tuttavia, il promettente classe 2005 continua ad avere numerosi estimatori in giro per l'Europa, anche di primissimo livello: secondo TeamTalk, infatti, il Liverpool avrebbe approfittato della trattativa legata a Curtis Jones per chiedere informazioni riguardanti il talento serbo.
L'Inter, che inizialmente aveva anche preso in considerazione l'ipotesi di una nuova cessione del giocatore (su cui c'erano anche Manchester United e Tottenham), preferibilmente in prestito con diritto di riscatto, e la dirigenza dei Reds aveva chiesto la possibilità di approfondire la questione. Il club di viale della Liberazione, alla fine, ha deciso di farlo rimanere a Milano, con Chivu che ha deciso di dargli una chance in Prima Squadra.
Stankovic, nonostante tutto, rimane sulla lista dei calciatori monitorati dal Liverpool, pronto a tornare alla carica nell'estate del 2027: molto, se non tutto, dipenderà dal bilancio finale di questa stagione in Serie A del centrocampista in fatto di presenze e di importanza rivestita all'interno del gruppo.
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