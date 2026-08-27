Quale futuro per Aleksandar Stankovic? Il figlio d’arte - tornato all'Inter proprio questa estate a titolo definitivo - ha ricevuto offerte di ogni tipo.

Alessandro Cosattini
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Quale futuro per Aleksandar Stankovic? Il figlio d’arte - tornato all'Inter proprio questa estate a titolo definitivo - ha ricevuto offerte di ogni tipo in questa finestra estiva di mercato. Tanti rumors sul suo futuro anche nelle ultime ore, ecco le ultimissime.

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Di seguito quanto evidenziato da Sky: “Stankovic ha fatto sapere più volte di non volerne sapere di andare via. Vuole restare, ha detto no sia a prestiti che a offerte a titolo definitivo. Poi nel caso a gennaio si vedrà”, ha spiegato il giornalista in studio.

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