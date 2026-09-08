VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Piovono conferme sull’interesse nelle scorse settimane del Barcellona per Lautaro Martinez. Il club catalano ci ha provato davvero per il Toro, capitano dell’Inter, tentativo andato a vuoto con il calciatore argentino e il club nerazzurro che hanno respinto senza indugi il corteggiamento dei blaugrana.

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Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato ha confermato quanto dichiarato da Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, sfida valida per la prima giornata della League Phase della Champions League 2026/2027.

Cosa ha detto Marotta

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato dei contatti con il Barcellona per Lautaro Martinez:

“Innanzitutto devo dire che il comportamento di Lautaro è stato esemplare. Ha manifestato un grandissimo senso di appartenenza per evitare qualsiasi tipo di negoziazioni come il Barcellona. Dall'altra le due società hanno avuto un confronto ma direi che non esistevano minimamente le condizioni per aprire una negoziazione perché Lautaro rappresenta la storia presente e futura del nostro club. Per cercare di vincere bisogna avere anche giocatori come lui".

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La rivelazione

Sul suo profilo X, Gianluigi Longari ha spiegato:

“Il contatto di cui parla Marotta tra Inter e Barcelona per Lautaro Martínez, si è verificato con una telefonata diretta tra i due Presidenti. La risposta dell’Inter é stata netta e inequivocabile: “Non vendiamo”.