Inter e Napoli hanno perso in Champions League contro Real Madrid e Arsenal, ma lo hanno fatto con due proposte di gioco totalmente opposte. Quella di Chivu rischiosa ma anche spettacolare, quella di Allegri più antica e difensivista. Su questo tema si sono scatenati tifosi e addetti ai lavori, rivendicando l'appartenenza alle diverse scuole di pensiero. Ne ha parlato anche Bruno Longhi, che ha aggiunto una riflessione sulla nuova rosa dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.