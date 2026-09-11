Focus sul mercato e sulla rosa dell'Inter: le considerazioni di Longhi a Radio Sportiva su un gruppo che non è cambiato moltissimo
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Inter e Napoli hanno perso in Champions League contro Real Madrid e Arsenal, ma lo hanno fatto con due proposte di gioco totalmente opposte. Quella di Chivu rischiosa ma anche spettacolare, quella di Allegri più antica e difensivista. Su questo tema si sono scatenati tifosi e addetti ai lavori, rivendicando l'appartenenza alle diverse scuole di pensiero. Ne ha parlato anche Bruno Longhi, che ha aggiunto una riflessione sulla nuova rosa dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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