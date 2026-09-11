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Andy Diouf è tra le sorprese più piacevoli dell'inizio di stagione dell'Inter. Il francese sta proseguendo anche in gare ufficiali sulla scia di quanto fatto in precampionato agli ordini di Cristian Chivu, già da titolare ormai della catena di destra. Su di lui si sofferma anche il focus proposto oggi dal Corriere dello Sport:

"Non è più una pazza idea e nemmeno un esperimento, forse non è ancora una “solida realtà”, ma non è lontano dal diventarlo. La verità è che la trasformazione di Diouf da centrocampista in laterale a tutta fascia procede a gonfie vele. Se n’è accorto anche Zidane che lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per i prossimi match della Francia, che saranno anche il suo esordio da ct. Magari non arriverà la chiamata ufficiale, ma è certamente un attestato della crescita di un giocatore che sta diventando sempre più centrale nell’Inter. Già perché i segnali lanciati durante un più che positivo pre-campionato sono stati confermati dalle prime gare ufficiali.

Non solo il francese ne ha giocate 3 su 4 da titolare - sfruttando anche la chance offerta dal ritardo di condizione di Spence -, ma tra questi c’erano pure le sfide con Napoli e Real Madrid: quindi 2 big-match potenzialmente complicati per un giocatore che ha caratteristiche più offensive che difensive.

Ebbene, la risposta del campo non è stata soltanto incoraggiante, Diouf, infatti, si è distinto tra i migliori nerazzurri in entrambe le sfide. Ha creato, come prevedibile, in attacco, grazie alla sua abilità nell’uno contro uno e nel creare superiorità, senza peraltro soffrire particolarmente in fase di non possesso. E, di fronte, non aveva clienti facili: al contrario, prima il napoletano Alisson e poi il madridista Vinicius. Semmai hanno dovuto alzare il livello di attenzione i suoi dirimpettai, vale a dire Spinazzola e, soprattutto, Cuccurella".