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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha parlato così delle trattative in casa Inter per i rinnovi di Federico Dimarco e Carlos Augusto: "Una situazione che, però, non sta generando alcun allarme all’interno dell’Inter. Il club ha già da tempo allacciato i rapporti con i rappresentanti di entrambi i calciatori, proprio per evitare sorprese e soprattutto per poter gestire le rispettive situazioni senza arrivare con l’acqua alla gola.

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È anche per questo motivo che l’Inter ha potuto respingere con grande disinvoltura assalti più mediatici che realmente concreti, come quello del Barcellona per Dimarco alla vigilia della chiusura dell’ultimo mercato. Non ci sono difficoltà. Per Dimarco siamo ancora in una fase iniziale del percorso, mentre per Carlos Augusto i discorsi stanno procedendo.

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Ma il punto fondamentale è un altro: entrambi vogliono continuare all’Inter e l’Inter vuole continuare con entrambi. Si lavora quindi senza fretta e soprattutto senza urgenze. Ed è forse proprio questa la fotografia migliore della gestione che il club vuole portare avanti: anticipare i problemi anziché rincorrerli".