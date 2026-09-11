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Il Como di Cesc Fabregas incanta anche in Europa: debutto straordinario per la sua squadra ieri in Champions League. Nonostante le insistenti voci sull'Inter due estati fa, secondo Fabrizio Romano, il tecnico spagnolo era corteggiato da un altro club.

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"Nell'estate 2025 il club che ha provato con grande forza a prendere Fabregas è stato il Bayer Leverkusen. In Italia si è parlato molto dell'Inter, che ci ha certamente provato con quell'incontro con Ausilio a Londra, ma le sue richieste erano completamente lontane da quello che il club poteva fare in termini di ricostruzione della squadra, investimenti e di tempi.

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C'era il Mondiale per Club a pochi giorni, ma Fabregas chiedeva tempo prima di incontrarsi, progettare e investire: era impossibile procedere".